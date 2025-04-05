Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 320 adet sahte lisanslı tişört ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda; L.Ç.’nin kargoyla sahte lisanslı tişört ticareti yaptığı tespit edildi. L.Ç.’nin Seydili mahallesinde bulunan kargo firmasına gönderdiği kargoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 320 bin TL olan 320 adet sahte lisanslı tişört ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.