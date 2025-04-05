Bursa Teknik Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İşletme Bölümü akredite olmaya hakkı kazandı. Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından akredite edilen bölümler, eğitim kalitesini tescilledi.

Bursa Teknik Üniversitesinin eğitim kalitesi tescillenmeye devam ediyor. Daha önce Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) kararı ile Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında "akreditasyon belgesi" almaya hak kazanan BTÜ’de, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İşletme Bölümü, STAR tarafından akredite edildi. Akreditasyon sürecinde bu iki bölümün; Öğrenciler, Program Eğitim Amaçları, Program Öğrenme Çıktıları, Program Öğretim Planı, Öğretim Kadrosu, Altyapı, Kurumsal Destek ve Finansal Kaynaklar, Kurumsal Yapı ve Karar Alma Süreçleri, Program Uzaktan Öğretimi, Programa Özgü Ölçütler ve Sürekli İyileştirmeden oluşan 11 ölçütü dikkate alındı. Sosyal Beşeri ve Temel Bilimler Lisans Programları Akreditasyon Kurulu tarafından 3 yıl süreyle akredite edilen bölümler, böylelikle eğitimde ulaştığı kalite standartlarını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Kaliteli akademik kadro, güçlü altyapı

Başarıda emeği geçenleri kutlayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, kalite odaklı çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi. Rektör Çağlar, "Üniversite olarak eğitimden bilimsel araştırmalara ve toplumsal konulara kadar her alanda kaliteyi ön planda tutarak adımlar atmaya devam ediyoruz. Fiziksel altyapımız, laboratuvarlarımızın modernizasyonu, akademik kadromuzun niteliği ve dış paydaşlarla kurduğumuz güçlü iş birlikleri, bize başarı getirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası ölçekteki başarılarımızınartacağına inanıyor, kaliteye katkı sağlayan her bir akademisyenimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Akredite bölüm mezunları farkını hissedecek

BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser ise iki bölümün akredite edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Fakültemiz Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İşletme Bölümü’nün akredite olması özellikle öğrencilerimiz için büyük bir adımdır. Kalitesi tescillenen bölümlerimizin mezunları, farklarını sektörde çok rahat hissedecek. Bu durumun sürdürülebilirliği çok önemli, bu nedenle üniversitemiz ve öğrencilerimiz için kalite odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sürece katkı koyan tüm akademisyenlerimize ve idari personelimize teşekkür ederim" diye konuştu.