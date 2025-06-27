Eskişehir’de telefon tamiri yapan Yüksel Akgün, kullanıcıların cep telefonlarına gelen sahte bildirimlerle kolayca kandırıldığını ve cihazların kullanılamaz hale geldiğini söylüyor.

Cep telefonlarına farkında olmadan bulaşan virüsler, kullanıcıların cihazlarını adeta işlevsiz hale getiriyor. Esnaf Yüksel Akgün, özellikle sahte bildirimler ve bilinçsizce indirilen uygulamalar nedeniyle birçok telefona virüs bulaştığını belirtiyor. Yüksel Akgün, cep telefonuna virüs bulaşmasının genellikle kullanıcının farkında olmadan yaptığı bir tıklamayla gerçekleştiğini belirterek, "Genel olarak müşteriler telefonunu kullanırken uygulamalara girdiğinde sürekli reklam giriyor. Reklamdan dolayı da herhangi bir telefon uygulamasını kullanamıyor rehbere giremiyor, arama yapamıyor, mesaj gönderemiyor veya gelen mesajı okuyamıyor. Bu da genel olarak indirilmiş olan bazı oyunlardan bazı uygulamalardan veya kullanıcının dikkatini çeken bildirimlerden kaynaklanıyor. Bu bildirimler neler olabilir; ‘Silinen fotoğraflarınızı geri yüklemek istiyor musunuz?’ veya ‘Kaybolan rehberinizi geri yüklemek istiyor musunuz?’ gibi kullanıcının dikkatini çeken bildirimlere kullanıcı tıkladığında, aslında onlar bir virüs olduğu için otomatik olarak telefonuna virüs yüklenmiş oluyor ve artık sürekli reklam çıktığından dolayı da telefon kullanılamaz hale geliyor. Biz bunu telefon rehberini, fotoğraflarını ve varsa diğer önemli bilgilerini yedekliyoruz, telefona komple fabrika yazılımı yüklüyoruz ve yedeğe aldığımız bilgileri tekrar müşterinin telefonuna yükleyerek teslim ediyoruz" dedi.

"Bildirimlerin başlığı çok önemli"

Cazip bildirimlerin ve mesajlara tıklanmasıyla beraber kolayca telefonlara virüs bulaştığını söyleyen Akgün, önüne geçilebilecek şu tavsiyelerde bulundu.

"Gelen müşterilerden yaşlı olanı da var genç olanı da var. Buradaki bildirimin başlığı çok önemli herkesin bir şekilde rehberi ya da fotoğrafı kaybolmuştur herkes ister ki o fotoğraflar geri gelsin. Çok cazip bildirimler, mesajlar bunlar. Kişinin buna tıklamasıyla beraber virüs bulaşmış oluyor. Özellikle Facebook’tan gelen bildirimler kişinin rehberinde kayıtlı olmayan bir kişiden geliyorsa buna tıklamamaları, uygulama olarak da bilinmeyen veya işine yaramayacak olan herhangi bir uygulamayı indirmemeleri bu anlamda önemli."