Türkiye’nin sağlık turizminde küresel marka olma hedefi, 15 stratejik dernek ve 1000’e yakın akademik uzmanın yer aldığı Sağlık Turizmi Konfederasyonu çatısı altında güçleniyor.

Türkiye’nin sağlık turizmi alanında küresel bir aktör olma yolundaki stratejik adımları, Sağlık Turizmi Konfederasyonu çatısı altında çok paydaşlı yapılarla güç kazanıyor.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye’nin sağlık turizmi vizyonuna dair önemli açıklamalarda bulundu. Konfederasyonun merkezinin Ankara Beştepe Malta Caddesi’nde bulunduğunu belirten Bay, sadece sağlık değil, hijyen, kalite, estetik, tarım ve çevre gibi pek çok alanda faaliyet gösteren güçlü derneklerin aynı çatı altında buluştuğunu söyledi.

Konfederasyon bünyesinde yer alan 15 stratejik derneğin ortak akılla projeler yürüttüğünü kaydeden Bay, sağlık turizminin destekleyici tüm alanlarında sürdürülebilir ve entegre bir model geliştirdiklerini belirtti. Prof.Dr. Bay, Sağlık, hijyen, inovasyon, sigorta, estetik, robotik cerrahi, çevre, tekstil ve gıda gibi geniş bir yelpazeye yayılan bu yapıların, Türkiye’nin küresel sağlık markası olma hedefinde kilit rol oynadığını ifade etti.

Sağlık Turizmi Konfederasyonu’na bağlı dernekler arasında Ankara Sağlık Turizmi Derneği, Estetik ve Kozmetoloji Derneği, İnovasyon ve Robotik Cerrahi Derneği, Çevre ve Ekolojik Uyum Derneği gibi farklı uzmanlık alanlarında faaliyet gösteren kurumlar yer alıyor. Ayrıca, Tarım ve Gıda Federasyonu, Sağlık Turizmi Federasyonu ve Avrupa Birliği Federasyonu gibi üstyapılar da Konfederasyon çatısında birleşmiş durumda.

Yaklaşık bin akademik kurul üyesi ve çok sayıda sektörel eğitim, çalışma grubu ve uluslararası projeyle faaliyetlerine devam ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Aysun Bay, Türkiye’nin sağlık alanında öncü olma hedefinin altını çizdi. Bay, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere çizdiği vizyon doğrultusunda, sağlık turizmini ülkemizin stratejik lokomotiflerinden biri haline getiriyoruz. 2025 yılı itibarıyla 3,5 milyar doları aşan bir gelir elde edilen bu alanda, önümüzdeki yıllarda 10 milyar dolarlık potansiyele ulaşacağımıza inanıyoruz. Sadece tedavi odaklı değil; eğitim, hijyen, sigorta, inovasyon ve teknoloji gibi alanlarda da entegre bir kalkınma modeliyle ilerliyoruz."

Konfederasyonun, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere kamu-özel iş birlikleri, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla imzalanan protokollerle Türkiye’nin sağlıkta küresel markalaşma sürecine liderlik etmeye devam ettiği bildirildi.