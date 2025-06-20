Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2024-2025 eğitim-öğretim yılını tamamlayan öğrencilere karne hediyesi olarak, Türkiye’nin en büyük ikinci Temapark’ında eğlenceli vakit geçirmeleri için ücretsiz bilet dağıttıklarını müjdeledi.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliği yaparak, temel eğitimde öğrenim gören 900 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine Temapark’ın biletleri ücretsiz verildi. Kartlar karnelerle birlikte öğrencilere ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in müjdelediği Temapark’ın biletleri bazı okullarda öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur tarafından hediye edildi.

Yenilenen Temapark ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor

Yenilenen yüzüyle daha kapsamlı hizmet sunmaya başlayan Temapark’ta Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli düzenlemeler yapıldı. Dış duvarları kaldırılan parkta etkinlik alanları yenilendi, eğlence ekipmanları güncellendi ve erişim kolaylaştırıldı. Yaklaşık 45 bin metrekare büyüklüğündeki alana sahip Temapark’a 17 yeni eğlence aleti daha eklenerek toplam 30 oyun aleti kullanıma sunuldu.

Ayrıca, parka yeni bir çocuk tiyatrosu kazandırıldı, kafeteryalar ve sosyal donatı alanları yenilenerek modern hale getirildi.

"900 bin öğrencimize karne hediyesi olarak Temapark’a ücretsiz giriş kartı veriyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada çocukların mutluluğuna önem verdiklerini belirterek, yaz tatilinin dinlenme, eğlenme ve güzel hatıralar biriktirme zamanı olduğunu söyledi.

Başkan Şahin, temel eğitimde öğrenim gören yaklaşık 900 bin öğrenciye Temapark’a ücretsiz bilet verdiklerini vurgulayarak, "Salıncağa binin, dönme dolapta gökyüzünü izleyin, arkadaşlarınızla birlikte doyasıya eğlenin. Çünkü siz ne kadar mutluysanız, biz de o kadar güçlü ve umut doluyuz. Haydi, bu yaz Temapark’ta buluşalım. Eğlence sizi bekliyor" diye konuştu.