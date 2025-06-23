Şahinbey Belediyesi, okulların kapanmasıyla birlikte geleneksel hale getirdiği spor ayakkabı dağıtımına bu yıl da devam etti. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler, Şahinbey Belediyesi tarafından hediye edilen spor ayakkabılarla tatilin sevincini ikiye katladı.

Şahinbey Belediyesi, eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Her yıl geleneksel hale gelen spor ayakkabı dağıtımı bu yıl da büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelerek hediyelerini verdi.

Başkan Tahmazoğlu, öğrencilerle bir araya geldi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da spor ayakkabısı dağıtım alanlarını ziyaret ederek öğrencilerle ve aileleriyle yakından ilgilendi. Çocuklarla sohbet eden, fotoğraf çektiren ve hediyelerini kendi elleriyle takdim eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, çocuklarımızın hem eğitim hayatlarında başarılı olmaları hem de sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için desteklerimizi sürdürüyoruz. Her yıl karne döneminde spor ayakkabısı dağıtarak öğrencilerimize karne hediyesi sunuyoruz. Bu yıl da binlerce yavrumuza spor ayakkabılarını ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hediye ettiğimiz spor ayakkabılarıyla bol bol spor yapmalarını, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerini diliyorum. Hayırlı olsun gençler, güle güle kullanın" dedi.

Ailelerden teşekkür

Spor ayakkabısı alan öğrenciler, büyük sevinç yaşarken, aileler de Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, "Çocuklarımız mutlu oldu, biz de onların mutluluğuyla sevindik. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.