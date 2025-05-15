Şahinbey Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki mahallelerde yürütülen temizlik çalışmaları, 24 saat esasına göre devam ediyor.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek ve geleceğe sağlıklı bir dünya bırakmak için birbirinden güzel sosyal sorumluluk projeleri üreten Şahinbey Belediyesi, mahalle mahalle uyguladığı genel temizlik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

"Çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmalıyız"

Temizliğin ortak bir görev olduğunu vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Göreve geldiğimiz günden beri bu konuda çok yoğun çalışmalar yaptık. Çocuklarımıza temizlik bilinci aşılanması açısından okulları tek tek ziyaret ettik. Temizlik kampanyaları düzenledik. Çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğunu anlattık. Bu konuda çok güzel geri dönüşler aldık. Dönem dönem bahar temizliği çalışmaları yaptık. Günlük çalışmalarımıza ek olarak mahallelerimizin tamamına yönelik kapsamlı temizlik uygulamaları gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Temizlik ortak görevimiz. Birey olarak da hepimize büyük görevler düşüyor" dedi.

Ekiplerimiz 24 saat görev başında

Şahinbey Belediyesi tarafından yürütülen temizlik çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini aktaran Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "İlçemizde mahalle mahalle genel temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz sokaklarımızı, caddelerimizi, kaldırımlarımızı, boş arsalarımızı temizliyor. Bir taraftan yollar süpürülüyor, yıkanıyor, bir taraftan ağaçlar budanıyor, molozlar, atıklar toplanıyor. Şahinbey’i güzel ve daha yaşanabilir kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan detaylı temizlik çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar Başkan Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür etti.