Havaların ısınmasıyla birlikte parklar hareketlenmeye başladı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldikleri günden bu yana Şahinbey İlçesi’ne 667 park yaptıklarını belirterek, vatandaşları güzel zaman geçirmek adına parklara davet etti.

Türkiye’nin en büyük parkı olan Yeşilvadi Parkı, Şahinbey Parkı, Şelale Park başta olmak üzere 667 adet park yaparak Şahinbey İlçesi’ne kazandıran Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeşil alan miktarını 15 kat artırdı.

"667 adet park yaptık"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların parklarda daha fazla zaman geçirmeye başladığına dikkati çekerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana yeşile önem verdik. 2009 yılından bu yana 667 park yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunarak, Şahinbey’de yapılmayanları yaptık. Vatandaşlarımızın ailesiyle birlikte eğlenip sporlarını yapabilmeleri için tüm parklarımıza spor aletleri yürüyüş yolları yaptık. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdık. Parklarımız bu yaz aylarında da çocukların, annelerin ve babaların en fazla zaman geçirdiği alanlar olacak" diye konuştu.