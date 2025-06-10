Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ile Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Koordinatörü Ahmet Topaloğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti. Ziyarette, kentin tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sunacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Koordinatörü Ahmet Topaloğlu ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i makamında ziyaret etti. Bu kapsamda süt toplama merkezlerinin mevcut durumu, süt sektöründe karşılaşılan yapısal sorunlar, Erzurum Ticaret Borsasının yürüttüğü faaliyetler ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıya, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, İl Müdür Yardımcısı Erhan Çiftgül, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç ve ilgili birim amirleri de katıldı.

Başkan Oral’dan işbirliği vurgusu

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Başkan Oral, "Hep birlikte, Erzurum’un tarım ve hayvancılık potansiyelini daha da yukarılara taşımak adına atılabilecek adımları istişare ettik. Bu tür iş birliklerinin, şehrimizin kalkınması ve üreticimizin güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığına inanıyor; başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Sekmen ise, "Süt toplama merkezlerinin durumu, sektörün temel problemleri ve ortak projelerimizi istişare ettiğimiz verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Şehrimizin tarım ve hayvancılık potansiyelini daha da güçlendirmek için yapılabilecek çalışmaları ele aldık. Erzurum’un üretim gücünü artırmaya, çiftçimizin ve üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.