Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncuları, Milli Takım kampına davet edildiler.

Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımı oyuncuları Fuat Taştan, Halil İbrahim Esen, Kemal Güleç, Mert Yıldız ve Ampute Milli Takım Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş, Ampute Milli Takım kampına davet edilerek Gaziantep’in gururu oldular.

"Oyuncularımızla gurur duyuyorum"

Alınan davetten dolayı gurur duyduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Takımımızın başarılı oyuncularından Fuat Taştan, Halil İbrahim Esen, Kemal Güleç, Mert Yıldız ve Antrenörümüz Fatih Karakuş, Kaleci Antrenörü olarak Milli Takım kampına davet edilmesi bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Mili Takım kadrosunun omurgasını takımımız oluşturuyor. Kulüp olarak iyi ve başarılı çalışmalar yaparak Gazi şehrimizi ve özellikle de Şahinbey İlçemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz" dedi.