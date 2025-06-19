Niğde Belediyesi; sürdürülebilir bir çevre ve daha yaşanabilir bir Niğde için çevre kirliliğiyle mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Niğde Belediyesi’nin çalışmaları ile geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla atık yağ kampanyası başlatıldı. Atık bitkisel yağların doğaya karışmasının engellenmesi su kaynakların korunarak gelecek nesillere temiz bir miras bırakılması amacıyla yapılan çalışmanın detayları ile ilgili açıklama yapıldı. Niğde Belediyesi çevre zabıta ekiplerince kent genelindeki iş yerlerine yönelik düzenli denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyor. Restoranlar, kafeler, yemekhaneler ve diğer gıda işletmeleri başta olmak üzere, atık bitkisel yağ üreten tüm işletmeleri mercek altına alıyor. Ekipler, mevzuata uygun şekilde atık yağların ayrı toplanması, depolanması ve lisanslı firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılması konularında işletme sahiplerini bilgilendiriyor. Yapılan denetimlerle, atık yağların kanalizasyon sistemine veya toprağa karışmasını engelliyor, böylece ciddi çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Hem çevreye hem bütçeye dost evsel atık yağ kampanyası

Yapılan açıklamada; "Evlerde oluşan bitkisel atık yağların da doğaya karışmasını önlemek amacıyla Niğde Belediyesi tarafından uzun süredir başarıyla yürütülen kampanya büyük ilgi görüyor. Kampanya kapsamında, en az 5 litre bitkisel atık yağ getiren vatandaşlarımıza 1 litre bulaşık deterjanı hediye ediyoruz. Bu sayede hem vatandaşlarımızın atık yağları toplama alışkanlığı kazanmasını teşvik ediyor hem de aile bütçelerine küçük bir katkı sağlıyoruz. Kampanya, vatandaşlarımızın katılımını kolaylaştırmak adına esneklik de sunuyor. Atık yağlarını toplama noktalarına getiremeyen vatandaşlarımız için talep üzerine belediye ekipleri tarafından adreslerinden teslim alma hizmeti de sunuyoruz. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın tek yapması gereken, Niğde Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak talep oluşturmak. Atık yağların doğaya verdiği zarar göz ardı edilemez boyutlardadır. Unutulmamalıdır ki sadece 1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletebilir. Bu durum, su kaynaklarımızın tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu günümüz dünyasında son derece kritik bir öneme sahiptir. Atık yağlar, su yüzeyinde bir tabaka oluşturarak güneş ışınlarının su altına geçmesini engeller, böylece sudaki oksijen miktarını azaltır ve canlı yaşamını tehdit eder. Daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Niğde için tüm hemşerilerimizi bu anlamlı kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz. Atık yağların toplanması, geri dönüşüm süreçleri veya kampanyanın detayları hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, Niğde Belediyesi’nin sunduğu kolay erişim kanallarını kullanabilirler" ifadelerine yer verildi.

Detaylı bilgi ve destek almak isteyen vatandaşların ise 444 51 01 numaralı Niğde Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayarak, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne ulaşması istendi.