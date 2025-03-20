Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Niziplilerle beraber iftar yaptı. İftar sonrası ise çalışmalarını ve gelecekte ilçe için yapılacakları anlattı.

Ramazan ayı ile Gazianteplilerle büyük iftar sofralarında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yeni durağı Nizip oldu. Nizip Kültür Merkezi bahçesinde yapılan iftar yemeğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar sonrası vatandaşlara hitap eden Başkan Fatma Şahin, 2014 yılından bugüne kadar altyapı, kültür, sanat, eğitim ve ticarete yönelik yatırımları anlattı, yeni dönem için çalışmaları aktardı. Programda ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Ramazan ayının vazgeçilmezi olan meddah, Karagöz ve Hacivat gösterisi çocuklar ve gençler için sahne aldı.

İftar programına Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel ve Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit de katıldı.

"Nizip o kadar güzel bir şekilde büyüdü ki bir devletin vermesi gereken bütün yatırımları aldı"

İftar sonrası hitabında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni dönemde Nizip için birçok projenin daha hayata geçirilmesi için çalışmaların süreceğini belirterek, "Nizip Fırat’tır, Zeugma’dır, tarihtir, medeniyettir, birlik ve beraberliktir, kardeşliktir. Burada yapılan eserler için karıncalar gibi çalıştık. Nizip o kadar güzel bir şekilde büyüdü ki, bir devletin vermesi gereken bütün yatırımları aldı. Ama aldıran bir irade vardı. Ankara’da bunu takip eden bir irade var. Bu iş emek istiyor. Yeni dönemde daha Nizip için yapacak çok işimiz var. Birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğuyor. Nizip’in bir günü bile kaybedecek zamanı yok. Bir saati bile kaybedecek zamanı yok. Nizip kabına sığmıyor. Zeytin yasasından dolayı maalesef içine kapanmak zorunda kalmıştı. Hemen Mehmet Sarı Başkan ile oturduk. ‘Bizim çapı genişletmemiz, bir yer bulmamız lazım’ dedik. Fıstık Kent gibi, fıstık gibi bir yer bulduk. Fıstık Kent’te çok güzel evler yapılıyor. Beş yüz konut ile TOKİ’nin Nizip’e girmesini sağladık. Şimdi her gittiğimde fıstık kentin ne kadar büyüdüğünü görüyorum. GBB Konut olarak da biz Nizip’e konut yapmaya başlayacağız. Buranın konut ihtiyacını gidereceğiz. Organize sanayi içinde Nizip’te hızlı bir şekilde çalışmalar başladı. Ayrıca fıstık halimizi, meyve sebze halimizi tamamlayacağız. Şehrin içerisindeki eski fıstık halimiz, meyve sebze halini de Nizip’in medeniyetine, tarihine uygun bir şekilde bir dönüşüm yapacağız" dedi.

İki yıl sonra Nizip’te Nizip çayı ile ilgili hiçbir sorun kalmayacak

Konuşmasının devamında Nizip Çayı için yapılan yatırımları ve asfalt çalışmaları başta olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini aktaran Başkan Şahin, "Bizden istediğiniz en önemli şey organize de yüksek biyolojik arıtmaya geçmekti. Cengiz Başkan’la konuştuk. Çok büyük bir yatırım. Şu anda dört yüz dönüm yerini belirledik. İki yıl sonra bu şehirde Nizip’te Nizip Çayı ile ilgili hiçbir sorun kalmayacak. Fıstıkçılara ve zeytincilere ön arıtma yapmanız lazım diyerek çalışmaları yaptırdık. Orada da çok sağlam durduk. Ön arıtmalar yapıldı. Biz sizin hizmetkarınızız. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.