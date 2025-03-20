Yaşlı bireylerin çeşitli sebeplerden ötürü ruh sağlığının derinden etkilenebileceğini belirten Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Olgun Deniz, böyle durumlarda profesyonel destek almanın hayati önem taşıdığında dikkat çekti.

Bursa Şehir Hastanesinde görevli Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Olgun Deniz, Ulusal Yaşlılar Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlıklı yaşlanma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yıl ki temanın ’’Depresyonu Önemse Hayata Gülümse’’ şeklinde belirlendiğini dile getiren Doç. Dr. Deniz, geriatrik depresyonun 65 yaş ve üzeri bireylerde sık karşılaşılan, ancak çoğu zaman göz ardı edilen bir ruh sağlığı sorunu olduğunu kaydetti.

Depresyonun yaşlanmanın doğal bir parçası olmadığının altını çizen Doç. Dr. Deniz, "Yaşlanma süreci ile birlikte gelen fiziksel ve sosyal değişiklikler, depresyon riskini artırabilir. Sevdiklerini kaybetme, kronik hastalıklar, yalnızlık, sosyal izolasyon ve bağımlılık hissi gibi faktörler, bu dönemde ruhsal sağlığı derinden etkileyebilir. Ancak unutmamalıyız ki depresyon yaşlanmanın doğal bir parçası değildir. Geriatrik depresyonun belirtileri arasında sürekli üzüntü, enerji kaybı, iştah değişiklikleri, uyku problemleri, ilgisizlik ve yaşamdan keyif alamama sayılabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde bir sağlık uzmanına danışmak hayati önem taşır" dedi.

Profesyonel destek alınmalı

Bireylerin düzenli ruh sağlığı değerlendirmelerini yapmaları gerektiğini vurgulayan Deniz, "Vatandaşlarımız, aile sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerinden ücretsiz bir şekilde hizmet alabilmektedir. 65 yaş ve üzeri bireylerin birinci basamak sağlık tesislerimizde aile hekimlerini ziyaret ederek düzenli ruh sağlığı değerlendirmelerini yaptırmaları ve gerekli görülürse üst merkezlere yönlendirilmeleri önemlidir" şeklinde konuştu.

Yalnız olmadıklarını hissettirin

Yaşlı bireylerin ruh sağlığına daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Deniz, "Destek grupları oluşturmalı ve onların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözümler geliştirmeliyiz. Çünkü yaş almak, mutluluk ve huzurdan ödün vermek anlamına gelmez. Sevdiklerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek, onların hayatına dokunmanın en anlamlı yollarından biridir. Bu dönemde amacımız yaşama yıllar katmak değil yıllara yaşam katmaktır. Herkese esenlikler dilerim"