Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Türkiye’de örnek projeler arasında gösterilen yüzde yüz hibeyle mazot desteği kapsamında Başkan Fatma Şahin Nizipli çiftçilerle bir araya geldi.

Çiftçiler için tarımda en büyük giderlerden birisi olan yakıt maliyetlerini düşürmek ve üretime katkı sağlamak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 yılında başlatılan mazot desteği artarak sürüyor. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler mazotlarını almaya başlarken bu yıl 1 milyon litre mazot desteği verilecek Nizip’te resmi dağıtım töreni yapıldı.

Sürdürülebilir tarımın sağlanmasının hedeflendiği projenin resmi törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Nizipli çiftçilerin yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Nizip Belediyesi Başkan Vekili Yakup Aslan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, ziraat odası başkanları katıldı.

Destek ile işlenen tarım arazisi miktarı artıyor

2025 yılında 46 bin 423 çiftçiye 5 milyon 116 bin 875 litre mazot dağıtılması planlanıyor. Bu yıl yapılacak dağıtımlarla beraber Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çiftçilere 18 milyon 392 bin 300 litre mazot desteği sağlamış olacak. Proje kapsamında 2025 yılı itibari ile ÇKS’ye kayıtlı üretici sayısı yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterirken işlenebilir tarım arazi miktarı da yüzde 5 oranında yükseliş oldu.

"Bütün gücümüzle 18 milyon litre mazotu verdik"

Programda konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, küresel ısınma ile beraber gıda güvenliği konusunun önem kazandığına vurgu yaparak, "Tarım okulları bunun için açılıyor. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu şehri de bunu hazırlamamız gerekiyor. Birincisi su. O yüzden şehir milliyetçiliğine değil, bölgesel olarak bakın. Bölgenin, Fırat’ın suyunu, Dicle’nin suyunu, elimizdeki göletleri bir damla suyu altın olarak bakıp yönetmemiz lazım. Can Suyu Projesi’ni başlattık. Can suyu hızlı bir şekilde gelecek. Hiç durmadan devam etmemiz lazım. Suyu yönetmemiz lazım. İkinci mesele verimlilik. Verimlilikte hala sorunumuz var. Sözleşmeli tarımı çok hızlı bir şekilde hayata geçirmeliyiz. Önlem almak zorundayız. İşte o yüzden sözleşmeli tarımı da gıdaya dayalı sanayicinin işine yarıyor. Çiftçinin giderini azaltacak tedbiri alıp bizim burada sözleşmeli tarımı ete kemiğe büründürmemiz lazım. En büyük maliyet mazottu. Bütün gücümüzle 18 milyon litre mazotu verdik. Üçüncüsü ata tohumu. Bunu denedik, gördük. Sertifikalı tohumda da gördük. En büyük tohum bende. En lezzetlisi bende. Kendime dair Nizip’in zeytinini ektiğim zaman verimliliğim artıyor. Elimizdeki hazinenin farkında olacağız. Gıdayı yöneten dünyayı yönetecek. Bize düşen şey sizin önünüzdeki taşları kaldırmak, üretim kapasitenizi artırmak, burayı üretim cenneti yapmak" dedi.

Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan ise, programda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yılda 18 milyon litre mazot dağıtımına dikkat çekerek, ciddi zorluklarla belediye kaynaklarını zorlayarak çiftçilere destek olarak verildiğinin farkında olduklarını ifade etti.

Törende ayrıca Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Nizip Belediyesi Başkan Vekili Yakup Aslan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Nizip Ziraat Odası Başkanı Sıddık Durmaz yaptıkları konuşmalarda projenin önemine vurgu yaparak emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Çiftçiler adına konuşan Cengiz Bayındırlı proje ile Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçiye sahip çıktığını ifade etti.