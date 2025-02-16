Adıyaman’ın Samsat ilçesinde metfun bulunan Sahabe Safvan Bin Muattal kabrinin bulunduğu alanda çalışmalara başlandı.

Geleneksel Osmanlı mimarisi ile günümüz modern mimari üslubunu birleştiren bir kompleks olarak tasarlanan cami ve külliyesi, 160 bin metrekare peyzaj ve 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip.

Yaklaşık 15 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği genişliğe sahip olan caminin çevresinde ve iç kısımlarında çalışmalar yapıldı.

Alanın vatandaşların istifadesine sunulması ve turizme kazandırılması için Samsat Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğünce çeşitli çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda Samsat Belediye Başkanlığınca alanın bakım ve temizliği için 5 eleman görevlendirilerek çevreye yeni fidan türleri dikilip ağaçlandırıldı. Çevre düzenlemesi yapılarak temizleme çalışması yaptırıldı.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, yerel ve merkezi bütçe ile sahabe mevkiinde çok önemli yatırımlar yapıldığını belirterek bu yatırımların turizm hareketliliğine kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Fırat, "Sahabe Safvan Bin Muattal ilçemiz ve hatta ülkemiz için bir lütuftur. Bu değerin farkında olarak metfun bulunduğu alanın daha temiz ve kullanışlı hale getirilerek halkımızın hizmetine sunmamız gerekiyor. Belediyemizin kısıtlı imkanlarına rağmen imkanlarımızı zorlayarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunun için 5 personel görevlendirdik. Çevre düzenlemesi için çalışmalar başlattık. İnşallah bu alanı önümüzdeki sezon için turizme hazırlıyoruz" diye konuştu.