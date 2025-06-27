Sağlık Bakanlığı tarafından toplum sağlığına yönelik farkındalığı artırmak, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlık okuryazarlığını geliştirmek amacıyla başlatılan Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen SAHA çalışmaları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı personeline yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitim programında, Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Rabia Nurullazade tarafından katılımcılara; koruyucu sağlık hizmetleri ve aile hekimliği, sağlıklı beslenme ve fazla kilolar ile mücadele, fiziksel aktivite ve doğru egzersiz, sağlıklı yaşam ve kronik hastalıklar ve bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı alışkanlıklar ile ilgili bilgiler verildi.

Eğitim sonunda, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında personelin boy ve kilo ölçümleri yapılarak bireysel sağlık farkındalığı artırıldı.