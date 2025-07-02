Mersin Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden uygulamalarıyla önemli bir başarıya imza atarak “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Sertifikası” almaya hak kazandı. Türkiye genelinde yalnızca 261 kuruma verilen sertifika, Adana ve Mersin bölgesinde bu belgeye sahip olan sayılı kurumlardan biri olma özelliğini taşıyor.

Sertifika, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetim ekibi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda verildi. Denetimler; çalışanlarda sağlıklı yaşam bilincini artırmak, iş yerinde güvenli ve üretken bir ortam oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Daire Başkanlığı, beslenme ve fiziksel aktivite alanlarındaki başarılı uygulamalarıyla bu sertifikayı almaya layık görüldü.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen törende, sertifika Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici tarafından, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Murat Solmaz’a takdim edildi. Törene Yemekhane Koordinatörü Elif Kara da katıldı.

Sertifika, daha sonra Daire Başkanı Murat Solmaz, Yemekhane Koordinatörü Elif Kara ve Başaşçı İsmail Erol tarafından, Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar’a takdim edildi.

Rektör Yaşar: “Sağlıklı Yaşamı Teşvik Etmek Kurumsal Sorumluluğumuzdur”

Rektörlük makamında gerçekleşen törende konuşan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, sağlıklı yaşamı destekleyen uygulamaların üniversite kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Yaşar, “Mersin Üniversitesi olarak yalnızca akademik başarılarla değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamı teşvik eden çalışmalarla da örnek bir kurum olma yolunda ilerliyoruz. Bu kapsamda alınan sertifika, insan odaklı yönetim anlayışımızın ve sağlıklı işyeri kültürünü benimseme kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Rektör Yaşar ayrıca, bu tür uygulamaların sürdürülebilirliğinin üniversitenin sağlıklı yaşam kültürünü kurumsal bir bilince dönüştürme hedefiyle birebir örtüştüğünü belirterek, öğrenciler ve çalışanlar için örnek bir yaşam ve çalışma ortamı sunmaya devam edeceklerini söyledi.