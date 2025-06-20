Mustafa Kızıklı Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından hayata geçirilen ’Ebeveyn Okulu’ projesi ilk mezunlarını verdi.

3-10 yaş grubundaki çocukların ebeveynlerine yönelik yürütülen proje çerçevesinde; psikolog, çocuk gelişimci, sosyal çalışmacı ve diyetisyenlerden oluşan uzman ekip tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara çocuklarda mahremiyet, istismar, öfke kontrolü, sağlıklı beslenme, gelişim dönemleri, akran zorbalığı ve sınav kaygısı gibi birçok önemli konuda bilgi verildi. Her başlığın ilgili uzmanı tarafından verilen eğitimlerde; ebeveynlerin çocuklarının gelişim sürecine sağlıklı ve bilinçli bir şekilde nasıl eşlik edebilecekleri de ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün ’Sağlık; yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir’ tanımı istikametinde planlanan proje ile multidisipliner bir yaklaşımla toplum sağlığının geliştirilmesi hedeflendi. Aynı zamanda aile bireylerinin doğru bilgilendirilmesi ve sağlıklı hayat merkezlerinin bilinirliğinin artırılması da projenin temel amaçları arasında yer aldı.