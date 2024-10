Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü, diğer kanser türlerinde olduğu gibi meme kanserinden korunmada da yardımcı rol oynuyor. Dyt. Semahat Burcu Sel, aşırı kilo ve obezitenin özellikle menopoz sonrası dönemde meme kanseri risk faktörleri arasında bulunduğunu belirterek “Vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin beslenmek, sağlıklı yağlar ve lifli gıdaları tercih etmek, bununla birlikte kırmızı et, şeker ve rafine karbonhidrat tüketimini sınırlamak, meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir” dedi.

Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz şekilde büyümesiyle ortaya çıkıyor. Meme kanseri riskini artıran nedenler arasında; genetik ve hormonal faktörler, yaş, fazla kilo, hareketsiz yaşam, erken doğum yapmak ya da hiç doğum yapmamak ve radyasyon maruziyeti yer alıyor.

“Meme kanseri, beslenme takibi ve tıbbi beslenme tedavisinin en etkin olduğu kanser türleri arasında yer alıyor” diyen Medicana Zincirlikuyu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Semahat Burcu Sel, “Yapılan çalışmalar, meme kanseri hastalarının ideal kilolarını koruması ve vücut yağ oranlarının düşük olmasının kanserin tekrar etmesini engellediğini gösteriyor” açıklaması yaptı.

Aşırı kilo veya obezite meme kanseri riskini artırabiliyor

Aşırı kilo ve obezitenin, özellikle menopoz sonrası dönemde meme kanseri için risk faktörü olduğuna dikkat çeken Dyt. Semahat Burcu Sel, “Hareketsiz yaşam da riski artıran bir etken. Sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü, diğer kanser türlerinde olduğu gibi meme kanseri riskini de azaltmaya yardımcı olabilir” dedi.

Dyt. Semahat Burcu Sel, meme kanserinden korunmaya yardımcı olan besinlerle ilgili bilgiler verdi:

Vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin beslenin

“A, C ve E vitaminleri hücresel hasarı azaltarak kanserle mücadelede rol oynayabilir. Kemik sağlığını korumak için kalsiyum, K vitamini, fosfor, potasyum, magnezyum, çinko içeren besinlere günlük beslenmede yer verilmelidir. D vitamini düzeyinin meme kanseri riski ile ilişkili olduğuna dair bazı çalışmalar vardır. Güneş ışığı ve D vitamini açısından zengin besinler (yağlı balıklar, süt ürünleri) almak önemlidir. Antioksidanlar vücudu serbest radikallere karşı koruyarak hücre hasarını azaltır ve kansere karşı koruma sağlar. Bu maddeler birçok sebze ve meyvede bol miktarda bulunur. Ispanak, pazı, kale, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, havuç, balkabağı, kırmızı biber gibi kırmızı-turuncu renkli sebzeler ve yaban mersini, çilek, nar, portakal, kivi, elma gibi meyveleri tüketmek önemlidir.”

Lifli gıdalar tüketin

“Yüksek lif alımı sindirim sistemini destekler, bağırsak sağlığını iyileştirir ve bazı araştırmalar, meme kanseri riskini azaltabileceğini öne sürmektedir. Kinoa, bulgur, yulaf, esmer pirinç gibi tam tahıllar, mercimek, nohut, fasulye gibi baklagiller ve brokoli, kabak, patlıcan gibi sebzeler lif açısından zengin besinlerdir.”

Sağlıklı yağlara öncelik verin

“Doymuş yağlar ve trans yağlardan kaçınarak, sağlıklı yağlara yönelmek önemlidir. Özellikle Omega-3 yağ asitleri anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve meme kanserine karşı koruyucu olabilir. Yemeklerde ve salatalarda zeytinyağ tercih edin. Bunun yanı sıra avokado da zengin bir sağlıklı yağ kaynağıdır. Fındık ve ceviz, Omega-3 açısından zengin yağlı tohumlardır. Somon, sardalya, uskumru ise Omega-3 açısından zengin balık türleridir.”

Kırmızı et tüketimi haftada 500 gramı geçmemeli

“İşlenmiş etler (salam, sosis, sucuk) ve fazla kırmızı et tüketimi, kanser riskini artırabilir. Bu nedenle, bu gıdaların tüketimini sınırlandırmak önemlidir. Tavuk, hindi, balık gibi yağsız protein kaynaklarına yönelebilirsiniz. Kırmızı et tüketmek isterseniz, haftada 2-3 defa az yağlı ve doğal kaynaklardan alınmış kırmızı et tercih edin. Haftada 500 gr’dan daha az kırmızı et tüketmeye özen gösterin.”

Şeker ve rafine karbonhidratlardan kaçının

“Rafine şeker ve karbonhidratlar (beyaz ekmek, beyaz pirinç, şekerli atıştırmalıklar) kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir ve bu da iltihaplanmayı artırabilir. Günlük şeker miktarının 20-25 gramı geçmemesine özen gösterin. Beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği, beyaz pirinç yerine esmer pirinç gibi tam tahıllı ürünler tüketin. Bal, hurma veya akçaağaç şurubu gibi doğal tatlandırıcıları kontrollü miktarlarda kullanın.”

Yağlı süt ürünlerinin alternatiflerine yönelin

“Bazı çalışmalarda yüksek yağlı süt ürünlerinin meme kanseri riskini artırabileceği gösterilmiştir. Az yağlı veya bitkisel süt alternatiflerine yönelin. Süt yerine badem sütü, hindistancevizi sütü gibi bitkisel sütler tercih edilebilir.”

Anti-inflamatuar besinlere yer açın

“İltihapla mücadele eden besinler, kanserin yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Güçlü bir antioksidan ve anti-inflamatuar olan zerdeçal, iltihap önleyici özelliği bulunan zencefil beslenmeye dahil edilmelidir. Antioksidan bakımından zengin olan ve anti-kanser özellikleriyle bilinen yeşil çayı da günde 1-2 fincan tüketebilirsiniz.”

Yeterli sıvı tüketimine dikkat edin

“Yeterli miktarda su içmek, vücudunuzu toksinlerden arındırır ve genel sağlığı destekler. Günde en az 2-3 litre su içmeye özen gösterin. Bitki çayları (şekersiz) veya taze sebze suları da iyi birer sıvı kaynağı olabilir. Alkol, meme kanseri riskini artırabileceği için tüketiminden kaçınmak veya tamamen bırakmak önemlidir.”

Dyt. Semahat Burcu Sel, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının meme kanseri riskini azaltmada önemli rol oynayabileceğinin altını çizerek “Ancak beslenme, meme kanserini önlemede tek başına belirleyici bir faktör değildir. Genetik, hormonal ve çevresel etmenlerin de önemli olduğunu unutmamak gerekir. Erken teşhis için düzenli taramalar ve sağlık kontrolleri meme kanseri riskine karşı oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.