Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet tarafından sunulan zam teklifini yapmış olduğu basın açıklamasıyla reddetti.

Sağlık-Sen Şırnak şubesi, memurların genelini ilgilendiren zam teklifini Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi önünde düzenlediği basın açıklaması ile reddettiğini açıkladı

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi önünde toplanan ve aralarında Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal’ın hazır olduğu programda, sendika üyeleri adına açıklamayı Sağlık-Sen Cizre İlçe Temsilciliği yönetim kurulu üyesi Yunus Emre Yiğit yaptı.

Yiğit, hükümetin 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6 ve 2027 yılı için yüzde 4 + yüzde 4 olarak açıkladığı zam teklifinin memurların ve emeklilerin beklentilerini karşılamadığını söyledi. Bu teklifin geçmiş enflasyon kayıplarını telafi etmediği ve gelecekteki ekonomik dalgalanmalara karşı yetersiz kalacağına belirten Yiğit, "Bu teklif, refah payını yok saymaktadır. Taban aylığa zam öngörmemektedir. Gelirde adaleti sağlamamaktadır. Emekli ve emekçiyi koruyan bir anlayış taşımamaktadır. Refah payı istedik, çünkü geçmiş kayıplarımız telafi edilmeli. Taban aylığa zam istedik, çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki denge yeniden kurulmalı. Oransal zam istedik, çünkü memur yüksek enflasyon karşısında ezilmemeli" dedi.