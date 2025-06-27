Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’nden eğitim-öğretim hayatını tamamlayan 350 öğrenci mezun olarak sağlık ordusuna katılmak için ilk adımı attı.

OMÜ Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni, Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Öğrencilerin geçişiyle başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Danacı, mezunları hitaben yaptığı konuşmada, "Tıp eğitimi, yalnızca bilgi edinme değil; sabırla, özveriyle, empatiyle yoğrulmuş bir yaşam biçimi kazanma sürecidir. Sizler bu sürecin her aşamasını büyük bir gayretle tamamladınız. Bugün artık birer hekim olarak; acıya karşı duyarlı, insan hayatına saygılı, bilime ve etik değerlere bağlı bir sorumluluğu omuzladınız. Bu sorumluluk yalnızca tanı koymakla değil dinlemekle, yanında olmakla, insana dokunmakla başlar. Dünyanın değişen ihtiyaçlarına duyarlı, dayanışmacı, özgüveni yüksek bireyler olarak, yalnızca mesleğinizi değil, bulunduğunuz toplumu da dönüştürecek güce sahipsiniz. Unutmayın ki hekimlik yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir duruştur. Mezuniyetiniz kutlu olsun. Yolunuz açık, vicdanınız rehberiniz, bilimin ışığı en büyük destekçiniz olsun" dedi.

Rektör Aydın: "Mezun olmak yetmez, nitelik şart"

Mezun olan öğrenci ve ailelerini tebrik eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ise "Hayata emin adımlarla atılmak için ‘mezun’ sıfatı taşımak gerek şarttır ama yeter şart niteliği taşımaz. Bireyin mesleki yetkinliği yanında kişisel özelliklerinin de geliştirilmesi, ufkunun derinleşmesi, yüksek vasıflar edinebilmesi artık akademik süreçlerin ana hedefleri hâline gelmiştir. Ülkemizin aydınlık yarınlarına omuz verecek nesillerin, geleneği geleceğe taşıyıp ilmin rehberliğinden şaşmadan yol alırken, arkalarında koskoca bir tarihin yattığını bilmeleri gerekir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ailesi olarak yarım asırlık tecrübemizle ülkemizin en köklü yükseköğrenim kurumlarından biri olmanın ayrıcalığını yaşamaktayız. Verdiğimiz nitelikli eğitimin yanı sıra sunduğumuz bilimsel, kültürel ve sosyal imkânlarla öğrencilerimizi rekabetçi fertler olarak geleceğe hazırlamaktayız. Çünkü biz, eğitimi sadece bireysel başarıya değil, ortak geleceğimize yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Artık hayat yolculuğunda yeni bir eşiğin başındasınız. Üzerinizde taşıyacağınız beyaz önlükler gibi bembeyaz bir sayfa sizleri beklemekte. Yaşayarak biliyorum ki zorlu bir mesleğin mensupları olacaksınız. Mesleğinizi icra ederken hayata tutunmalarına yardımcı olduklarınızın duaları, en büyük ruh katığınız olsun" diye konuştu.

Tören İngilizce bölüm birincisi Ladin Ay ve Türkçe bölüm birincisi Rabia Çakmak’ın konuşmalarının ardından dereceye giren mezunlara plaket ve hediye verilmesi ile devam etti. Daha sonrasında mezunlar kütüğüne 2024-2025 mezunları adına Ay ve Çakmak tarafından isimlerinin yazdığı plaket çakıldı.

Mezuniyet töreni, 68’i OMÜ’de öğrenim gören Amasya Üniversitesi mezunu olmak üzere toplam 350 tıp öğrencisinin diplomasını alması, Hipokrat yemini ve kep atma töreni ile sona erdi.