Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in durumu hakkında açıklama yaptı.

Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" dedi.