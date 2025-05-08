SAGEM tarafından ailelere yönelik olarak çocukların ve gençlerin eğitim hayatında karşılaştıkları önemli bir konuya ışık tutmak için ”Sınav Kaygısı” konulu seminer düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve toplumun temel taşı olan aile kurumunun yapısını güçlendirmeyi hedefleyerek kurulan Selçuklu Aile Gelişim Merkezi (SAGEM), ailelerin gelişimini desteklemek amacıyla eğitim programları ve seminerler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda birçok öğrencinin veailelerin yaşamının önemli bir parçası hâline gelen sınav kaygısı ve bu süreçte çocuklara nasıl destek olunacağıkonusunu daha yakından anlamak adına “Sınav Kaygısı” konulu bir seminer düzenlendi.

SAGEM konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte; sınav kaygısının ne olduğu, neden oluştuğu, ailelerin bu süreçte nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği ve çocukların kendilerini güvende hissetmeleri için neler yapılabileceği konuları hakkında ailelere ayrıntılı bilgi verildi.

Alanında uzman konuşmacı tarafından sınavların sadece akademik başarı değil, aynı zamanda duygusal dayanıklılık, özgüven ve aile desteği açısından da oldukça belirleyici bir süreç olduğunu ve bu süreçte yaşanan kaygı, çocukların potansiyelini tam olarak ortaya koymalarına engel olduğu ailelere iletildi. Uzman konuşmacısadece çocukların değil, ailelerin de bu kaygıyla nasıl başa çıkabilecekleri hakkında bilgiler verdi. Çocukların başarılarını belirleyen en önemli faktörlerden biri, aileden aldığı anlayış, destek ve doğru yaklaşım olduğunu belirten uzman konuşmacı sınav sürecinde ailelerin çocuklara nasıl yaklaşması gerektiğini anlatarak, çocukların sınav sürecini daha sağlıklı, daha güçlü ve daha özgüvenli bir şekilde yönetmelerine birlikte destek olmalarını belirtti.