Antalya’nın Finike ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen suların karışmasıyla deniz, çamur rengine dönüştü.

Dün gece Antalya’nın batı ilçelerinde etkili olan ve sabah saatlerine doğru şiddetini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kumluca ilçesinde çok sayıda ev ve seralarda su baskını yaşanırken, Finike’de ise Finike Limanı ve Gökliman Plajı’nda denizin rengi, sağanak sonrası yüksek kesimlerden gelen sularla birlikte çamur rengine dönüştü. Kahverengi rengin Gökliman Plajı’nda daha etkili olduğu gözlenirken, Finike Limanı’nda da denizin rengi ikiye bölündü.

Her iki bölgedeki bu durum dron kameralarına yansıdı.