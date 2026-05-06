Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tekel bayi işletmecisi şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Esentepe Mahallesi Orman Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde tekel bayisi işleten E.A. (46), eve gelen ailesi tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 2 çocuk babası E.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahsın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.