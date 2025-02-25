Karasu Devlet Hastanesi’nde bir ilk gerçekleştirildi. Radyoloji Kliniği’nde yapılan işlem sayesinde ileri derecede iltihaplı safra kesesi delinmesi olan bir hasta başarılı şekilde tedavi edildi.

Geçtiğimiz aylarda Karasu Devlet Hastanesi’nde meme kanseri olan 81 yaşındaki kadın hasta cerrahi operasyonla sağlığına kavuşurken, bu kez de radyoloji alanında önemli bir başarıya imza atıldı. Radyoloji Uzmanı Dr. Murat Özoğul tarafından karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir hastada yapılan tetkikler sonucunda safra kesesinde taşlara bağlı ileri düzeyde iltihap ve buna bağlı olarak safra kesesi duvarında delik tespit edildi.

Hastanın durumu ve yapılan operasyonla ilgili bilgi veren Dr. Özoğul, "Bu seviyede iltihap ve delinme olan hastalarda ameliyatın ciddi risk taşıdığını ve iyileşme sürecinin zorlu olacağını biliyorduk. Bu nedenle hastaya zaman kazandırmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Uğur Can Dülger ile birlikte bir işlem planladık. Ultrason eşliğinde safra kesesinde oluşan iltihabı boşaltmak için perkütan kolesistostomi uyguladık ve hastamızın operasyonunu başarıyla tamamladık" dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Karasu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Anıl Erdik ise, "Daha önce ilçemizde yapılmayan bu ve benzeri tedavi yöntemleri sayesinde hastalarımızın ilçe dışına gitmek zorunda kalmamalarını amaçlıyoruz. Bu süreçte bizlere destek veren İl Sağlık Müdürlüğümüze ve hastanemizde görev yapan uzman doktorlarımız Dr. Murat Özoğul, Dr. Uğur Can Dülger ile operasyonda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.