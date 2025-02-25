Bilecik Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Taziye Evi, vatandaşların sevinç ve acılarını paylaşma noktası haline geldi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın seçim vaadi olarak sunduğu Taziye Evi, Bilecik’te birçok anlamlı buluşmaya ev sahipliği yapıyor. Başta Beşiktaş Mahallesi olmak üzere birçok mahalleden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği taziye evinde, taziye kabullerinin yanı sıra bebek ve asker mevlidi programları düzenleniyor. Bilecik Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü koordinasyonunda hizmet veren taziye evinde, Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları vatandaşlarla bir araya gelerek sevinç ve acılarını paylaşıyor.

Mezarlıklar Müdürlüğü görevlisi Gassal Fatma Ökmen, taziye evindeki faaliyetler hakkında şu bilgileri verdi:

"Belediye Başkanımız Melek Mızrak Subaşı’nın Bilecik’e kazandırdığı taziye evi, mahalle sakinleri ve vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. İnsanlar burada sevdikleri ve dostlarıyla bir araya gelerek, acılarını ve sevinçlerini paylaşıyor. Bizler de Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri olarak bu buluşmalarda Kur’an-ı Kerim okuyup dualar ediyoruz, ilmihal bilgileri veriyoruz. Başkanımıza böyle bir hizmeti sunduğu için teşekkür ediyorum"