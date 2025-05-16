Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 3. Lig için aldığı futbolcu oynatma uygunluğu kararının tekrar gözden geçirmesi gerektiğini ifade ederek, "Kısıtlamanın olmamasını gerektiğine inanıyoruz. Oyuncuların serbest rekabet içinde olması gerektiğine inanıyorum. Federasyonumuzun bizimle konuşup, bunu zamana yayıp, 5 yıllık bir süreçte uygulamaya geçilmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu kararın tekrar ortak paydaşlarla bir araya gelip, revize edilmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu’nun, TFF 3. Lig’deki takımların 25 yaş ve üzeri en fazla 5 oyuncuyu kadrolarında bulundurma kararına ilişkin İstanbul’da bulunan genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TPFD Başkanı Saffet Akyüz, dernek yöneticileri, teknik direktörler ve 50’ye yakın da bu liglerde forma giymiş futbolcular katıldı.

Bir kararın, paydaşlarla ortak bir şekilde alınması gerektiğini belirten Saffet Akyüz, "Bu süreçte bizim dernek olarak, bu önergenin içinde olmamız gerekiyordu. Spor Bakanlığı, federasyon, kulüpler ve bizim olmamız gerekiyordu. Alınan kararının Türk futbolu, kulüpler ve futbolcular adına yararlı olması gerekiyor. 25 yaş üstü oyuncularla ilgili bir kısıtlama getiriliyor. Bu karar alındıktan sonra 5 yıl içerisinde bununla ilgili önlem alınması gerekiyor. Alınan kararla birlikte ’25 yaşından sonra senin futbol oynamana kısıtlama koyuyoruz’ deniliyor. Çok sıkıntılı bir süreç. Oyuncunun önüne böyle bir engel koyulduğunuzda bu oyuncunun ailesi var, 15 yıllık futbolculuk kariyeri var, 25 yaşından sonra bu çocuk hangi platformda yeniden bir hayata nasıl başlayabilir diye düşündüğümüzde, bunun çok zor olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Federasyonumuzun aldığı kararı gözden geçirmesi gerekiyor"

Federasyonun aldığı kararı gözden geçirmesi gerektiğini söyleyen Başkan Akyüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Kulüplerin yararına olabilir, gelir seviyesi gerçekten 3. Lig kulüplerimizin düşük. Eğer kısıtlama yapılacaksa mesela 3. Lig kulüplerinin gelir seviyesini nasıl artırabiliriz, elde edilen geliri 3. Lig’de oynayan oyunculara nasıl dağıtabiliriz diye düşünülmeli. 2 yıl önce bu sistem değişmişti. Bu sistem 12 yıl da sürdürüldü. 3. Lig’de bir oyuncu oynuyorsa 1 yıl oynuyor. Bizim oyuncuların gelişmesi için yapmamız gereken, iyi bir rekabet ortamında oyunculara imkan sağlamamız gerekiyor. Ortak payda da buluşup, rekabet yaptırarak, o oyuncuları seçerken, antrenörlerimizin yaşına bakmadan kim daha yararlı olur diye düşüneülerek, oyuncuları bu rekabetin içinde sokmamız gerekiyor. Kısıtlamanın olmamasını gerektiğine inanıyoruz. Oyuncuların serbest rekabet içinde olması gerektiğine inanıyorum. Federasyonumuzun böyle bir karar aldığında paydaşlarla bunu paylaşması gerektiğine inanıyorum. Bizimle ortak konuşup, bunu zamana yayıp, 5 yıllık bir süreçte uygulamaya geçilmesi gerektiğine inanmaktayız. Bu kararın tekrar ortak paydaşlarla bir araya gelip, revize edilmesi gerekiyor. Federasyonumuzun, futbolumuzun daha güzel olması için bir çalışma yaptığını düşünüyorum ama paydaşlarla paylaşmadığı için bunun sonunda ne gibi sonuçlar çıkabileceğiyle ilgili araştırma yapılmadığını düşündüğümüz için tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili daha duyarlı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili Mecnun başkanla konuştuk. Kupa süreci olduğu için çok doğru bir ortam yakalayamadık. Federasyonumuzla bu konuyu görüşeceğiz. Kendi pencerelerinden kararın olumlu olduğunu söylediler."

Dünyada böyle bir kural uygulayan ülke olmadığını hatırlatan Saffet Akyüz, "Bugün 40 yaşında Edin Dzeko belki 5-10 milyon Euro para alıyor. Biz onu alkışlıyoruz, ’örnek adam, 40 yaşına kadar hala mücadele ediyor’ diyoruz. Kendi oyuncumuza ’25 yaşında sen artık oynama’ diyoruz. Burada bir çelişki var" şeklinde konuştu.

Akyüz ayrıca yaşanan bu olayın Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nde birlikteliği sağladığını belirtti.

Yasin Sülün: "Ben sahada hiçbir zaman 18 yaşında mı, 35 yaşında mı diye bakmam"

Teknik Direktör Yasin Sülün de gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Beşiktaş altyapısında 13 yıl çalıştım. Biz kimsenin mağdur olmadan, 25-26 yaşında belki hayatının en iyi olacak döneminde kısıtlanmasını istemiyoruz. Bu konuyu 4-5 seneye yayabiliriz, Oynama şartlarını bir daha gözden geçirip, yaş sınırlarını biraz daha dengeleyebiliriz, bunlar hep konuşulabilir. Biz sahada hep şunu gördük, ben 18 yaşında otobüsle gidip gelen bir genç olarak, televizyondan seyrettiğim ağabeylerimle 3 ay sonra onlarla mücadele edebiliyorsam, her genç her yerde bir şeyler yapabilir. Ben sahada hiçbir zaman 18 yaşında mı, 35 yaşında mı diye bakmam. Futbolcu iyiyse, yetenekliyse yeteneklidir, değilse değildir. Buna karar verecek, yöneticiler ve başkanlar da var" dedi.

Ceyhun Müderrisoğlu: "25 yaşından sonra A Milli Takım’da oynayan oyuncu yok mu?"

Teknik Direktör Ceyhun Müderrisoğlu da uzun yıllar Galatasaray akademisinde antrenörlük yaptığını, şimdilerde de alt liglerde teknik adam olarak çalıştığını söyleyerek, "Federasyonumuzun aldığı kararın hiçbir mantığa dayandığını düşünmüyorum. Oyuncu gelişimine de katkı sağlayacağına inanmıyorum. Federasyonumuzun aldığı kararlar her sene değişebiliyor. Eğer bir karar alınacak ve uygulanacaksa daha önceden kulüplere iletilmesi ve zaman tanınması gerekiyor. Kulüplerin de ona göre planlama yapması gerekiyor. Siz bu kararı alarak, oyuncunun önünü kapatıyorsunuz. 25 yaşından sonra A Milli Takım’da oynayan oyuncu yok mu?" ifadelerini kullandı.

Yasin Palaz: "Kontenjanın olmasını istemiyoruz"

Futbolcular adına konuşan Yasin Palaz, sadece belli bir kesime hitap etmek istemediklerini vurgulayarak, "Burada herkes, herkesi düşünüp, o şekilde hareket ediyor. Burada var olan kuralı 1 günde, hiç kimse ile diyaloğa girmeden, çok da fikir almadan bir anda uygulamaları binlerce insanı etkileyecek. Bizim düşüncemiz herhangi bir kontenjanının olmaması. Bu işin içinde genci, tecrübelisi olarak bir kontenjan olmasın. Kim iyiyse, kimin maddi gücü ne kadar varsa herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Kontenjanın olmasını herhangi bir şekilde istemiyoruz. Derdimiz tecrübeli oynasın, genç oynamasın değil. Biz, sahanın içerisinde doğru örnek olmaya çalışan insanlarız. Çağlar Söyüncü, yurt dışına giderken, Süper Lig’de belli bir noktaya gelirken yanında Sinan Osmanoğlu vardı. Sinan Osmanoğlu, Gençlerbirliği ile Süper Lig’e çıktı. Kim iyiyse, yaşın bir önemi yok. Yukarıda pasaport oynamıyor diyorlar ya, aşağıda da kimlik oynamıyor. Yaş sadece sayılardan ibaret. 40 yaşında Ronaldo’yu televizyonda gördüklerinde ekranı öpüyor, 33 yaşında bir oyuncu şampiyonluk yaşayıp, çok yaşlı diyor" açıklamasında bulundu.

"Oyuncular birlikte tepki verdi"

Alınan kararla ilgili protestolar yapıldığını belirten Palaz, "3. Lig’de play-off müsabakaları devam ederken, ortada olmayan bir kuralı ortaya çıkartıp, final oynayacak kişinin bile kafasında soru işareti olabilecek düzeyde bir şeyleri planlamıyorlar diye düşünüyoruz. Bütün maçlarda zaten tepki verildi. Rakip olacak oyuncular, omuz omuza verip, kendileri için, rakipteki arkadaşları için, gelecek nesil için birlikte tepki verdi. Hiçbir kural yokken biz çıkıp, oynadık. Bundan sonraki nesiller için daha doğru adımlar atılmalı. Kural koyulacak ise planlayarak yapılmalı. Bizim derdimiz birileriyle kavga etmek değil. Herkesin sağlıklı şekilde futbol hayatlarına devam etmesini sağlamak" diyerek sözlerini tamamladı.