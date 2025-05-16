Erciyes Anadolu Holding tarafından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı bünyesinde kullanılmak üzere ‘Endoskopi ve Kolonoskopi Skopu’ bağışlandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gülten Can Sezgin; "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği, İç Anadolu bölgesinde önemli bir nüfusa hizmet vermektedir. Kayseri ve çevre iller dâhil olmak üzere gastroenteroloji hastalıklarının tanı ve tedavi planlanması, acile başvuran gastroenterolojiyi ilgilendiren hastalıkların acil müdahaleleri ve tedavileri açısından çok önemli bir kliniktir. Endoskopi cihazları bu hastalıkların belirlenmesi, acil müdahalelerin yapılması ve daha ileri düzey endoskopik işlemlerin yapılabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Kliniğimizde yılda yaklaşık olarak 15 binden fazla endoskopik işlem gerçekleşmektedir" şeklinde konuştu.

Endoskopi işlemlerinin yapılabilmesinde kullanılan son teknoloji ile üretilen endoskopik skopların tanı ve tedavi kalitesinin artırılabilmesi için çok önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Gülten Can Sezgin; "Endoskopik işlemlerde lezyonların iyi değerlendirilebilmesi için son teknoloji ile üretilen endoskopik skoplar ile endoskopi işlemlerinin yapılabilmesi tanı ve tedavi kalitesinin artırılabilmesi için çok önemlidir. Ayrıca ileri düzey endoskopi işlem olan endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) işlemleri erken dönem mide ve kolon kanserlerinin tespit edilerek cerrahiye gerek olmadan daha az invaziv bir şekilde lezyonun çıkarılabilmesine imkân sağlamaktadır. Konvansiyonel yöntemlerle çıkarılamayan büyük ve geniş tabanlı mide ve kolon polipleri de ESD ile çıkarılabilmektedir. Endoskopi işleminde kullanılan skopların yüksek manevra kabiliyeti, yüksek çözünürlükte görüntülemeye imkân sağlaması ve mukozal yüzeydeki kılcal damarların netliğini artıran dar bant görüntüleme teknolojisini kullanabilmesi hekimin teropatik işlemler sırasında, tümörü tespit edebilmesi ve sınıflandırabilmesine destek olmakta ve ESD işleminin sınırları belirlenmiş alanda yapılmasına yardımcı olmaktadır" dedi.

Doç. Dr. Gülten Can Sezgin sözlerini; "Endoskopi ve kolonoskopi skopu’nu bağışlayan Erciyes Anadolu Holding yöneticilerine, bölümümüz adına şükranlarımızı sunuyoruz" cümleleriyle tamamladı.