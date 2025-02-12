Adıyaman’da, uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 şahıs Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından önceki gün kent merkezinde ve kırsal bölgede tespit edilen 15 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu yapılmıştı.

Şafak vakti yapılan operasyonlarda ekipler, açılmayan kapıları koçbaşıyla tek tek kırdı. Özel harekat polis ekipleri ve hassas burunlu narkotik köpeklerinin de destek verdiği operasyonda toplam 11 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonda 13 paket halinde 96,86 gram sentetik kannabinoid maddesi, 15 paket halinde 313, 57 gram metamfetamin, bin 23 adet sentetik ecza ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.

Polis merkezi ve jandarma komutanlığına götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 11 şahıs sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.