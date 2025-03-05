Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Eskimalatya’da bulunan işyerlerini ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Eskimalatya esnaflarıyla bir araya geldi. Eskimalatya’nın tarihi ve kültürüyle Malatya için önemli bir merkez olduğunu kaydeden Başkan Sadıkoğlu, "Malatya’mızın ilk yerleşim yeri olan Eskimalatya adeta şehrimizin kalbi konumunda. Burada bulunan esnaflarımızı tek tez ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledik. Şehrimizin genelinde olduğu gibi Eskimalatya esnafımızın da sorunları aynı. Deprem sonrası düşen ticaret hacminden onlarda nasiplerini alıyor. Mücbir sebep süresince biriken vergi, SGK ve BAĞKUR prim borçları esnafımızın belini bükmüş durumda. Hiçbirinin şu an ödeyecek durumu yok. Buradan devlet büyüklerimize bir kez daha sesleniyorum. Depremden büyük yaralar almış ancak şehrini terk etmeyerek faaliyetine devam eden şirketlerimizin biriken borçlarının bir defaya mahsus silinmesini talep ediyoruz. Açılacak bu temiz sayfa, esnafımız için yeni bir başlangıç olacaktır. Eskimalatya esnafımıza gösterdikleri ilgi ve alakaları için teşekkür ediyorum. Deprem sonrası Battalgazi Belediyemizin yapmış olduğu Eskimalatya Meydan Çarşısı da buraya yakışır bir çalışma olmuş. Esnafımız adına belediye başkanımız Bayram Taşkın’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Eskimalatya esnafı da Başkan Sadıkoğlu’nun ziyaretinden dolayı memnun olduklarını belirterek, "Oğuzhan Başkanımızın ziyareti esnafımızı çok memnun etti. Başkanımızı yakından takip ediyoruz. Deprem sonrası bizlerin sorunlarını dile getirmede gösterdiği gayretten dolayı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Özellikle mücbir sebep süresi 1 yıl bile olmadan bitecekti, başkanımızın gayretiyle uzadı. Biz başkanımızdan razıyız, Allah’ta kendisinden razı olsun" ifadelerine yer verdiler.

Başkan Sadıkoğlu’na Eskimalatya ziyaretinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Duyar da eşlik etti.