Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan tanker, yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Doğanşehir ilçesi Savaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Adıyaman yönüne seyir halinde olan tanker, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde yaralanan sürücü E.B. (28), yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.