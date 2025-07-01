SAKARYA (İHA) – Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 29 Haziran’da hayatını kaybeden spor spikeri Sabri Ugan, memleketi Sakarya’da toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 29 Haziran günü yaşamını yitiren spor spikeri Sabri Ugan (62) için ilk olarak İstanbul’daki TSYD Levent Tesisleri’nde tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Ugan’ın cenazesi memleketi Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii’ne getirildi. Burada helallik alınması sonrasında Ugan, ikindi ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ-2 Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sabri Ugan’ın yakınları ve camii cemaati katıldı.