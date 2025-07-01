Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), akademik yapısını güçlendirmeye devam ediyor. 1 Temmuz 2025 tarihli ve 32943 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakültesi kurulmasına karar verildi. Söz konusu karar, aynı tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Spor Bilimleri Fakültesinin kurulmasının hem Spor Dostu Kampüs Projesi’nde Türkiye 4’üncüsü olarak önemli bir başarı elde eden Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi hem de Zonguldak açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Rektör Özölçer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz; ülkemizin eğitim, bilim, kültür ve sağlık alanlarında öncü kurumlarından biri olma hedefiyle her geçen gün akademik yapısını geliştirmeye ve güçlendirmeye emin adımlarla devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile Spor Bilimleri Fakültesinin kurulması bizler için son derece kıymetli bir adımdır. Gerek alanında güçlü akademik kadromuzla gerek uluslararası arenada dünya, Avrupa ile ulusal camiada sayısız Türkiye şampiyonluğu gibi önemli dereceler elde etmiş öğrencilerimizle gerekse modern ve tam donanımlı altyapımızla bu alanda her daim öncü olmaya devam edeceğine inandığımız Fakültemiz; gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunarken aynı zamanda sporun bilimsel yönünü merkeze alan araştırmalara ev sahipliği yapacak olmasından büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, kurulacak fakültenin yalnızca beden eğitimi öğretmeni, antrenör ve Türkiye’nin önemli millî sporcularını yetiştiren bir yapı olmayacağını; aynı zamanda spor eğitimi, spor sağlığı, spor yönetimi ve rekreasyon gibi çağdaş bilim alanlarında da nitelikli uzmanlar yetiştirmeyi amaçladığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Kurulan Fakültemizle birlikte sporun her alanına bilimsel bir bakış açısı kazandıracak, gençlerimize hem teorik hem de uygulamalı nitelikli bir eğitim ortamı sunacağız. Üniversitemiz çatısı altında kurulan Spor Bilimleri Fakültesinin, sadece Batı Karadeniz bölgesi için değil Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Üniversitemizi tercih edecek gençlerimiz için aranan bir merkez olacağına, özellikle Türk sporuna da kayda değer katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesinin kurulmasını uygun gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şahsım, üniversite ailem ve Zonguldaklı hemşehrilerim adına şükranlarımı arz ediyorum. Bu anlamda destekleriyle her zaman yanımızda olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a ve Yükseköğretim Kurulu ailesine de teşekkür ediyorum."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, kurulan yeni fakülte ile birlikte sporun her alanında yetkin bireyler yetiştirmeyi, toplumsal yaşamda farkındalık ile sağlıklı yaşam bilincini artırmayı, akademik araştırmalarla spora yön veren bir bilim merkezi hâline gelmeyi hedeflerini sürdürüyor.