Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan ve birinci derece doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan Nemrut Kalderası’nda kaçak ağaç kesimi yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Nemrut Krater Gölü bölgesinde kaçak ağaç kesimi yapıldığı bilgisi üzerine Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Bitlis Şube Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ile DKMP Bitlis Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın öğrenilmesinin ardından bölgeye yönelik hızlı ve titiz bir çalışması sayesinde; kısa süre içerisinde kaçak ağaç kesiminin failleri tespit edilerek olay aydınlatıldı. Yapılan araştırma ve yürütülen çalışmalar sonucunda, R.E., K.Ö. ve E.K. isimli şahısların bölgede kaçak ağaç kesimi yaptığı ve kestikleri ağaçları kamyonetlerine yükleyerek taşıdıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. Kaçak kesilen ağaçlar, DKMP Bitlis Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, doğal zenginlikleri ve ekosistemiyle dikkat çeken Nemrut Kalderası’nda bu tür çevre suçlarına karşı denetim ve kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.