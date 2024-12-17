Faili meçhul bir cinayetle 2 Nisan 1948’de Bulgaristan sınırını geçmek isterken yaşamını yitiren yazar ve şair Sabahattin Ali’nin yaşamı, Manavgat’ta sahneye taşındı.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Sabahattin Ali’nin hayatını anlatan “Başın Öne Eğilmesin” adlı tek kişilik ve tek perdelik oyun, Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Hafız Sengir’in yazıp oynadığı, Cihan Şan’ın yönettiği, Manavgat Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen oyun, Manavgatlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Başın Öne Eğilmesin, edebiyat dünyasında derin izler bırakmış, yaşamı boyunca baskılara karşı direnen Sabahattin Ali’nin mücadelesini sahneye taşıyor. Ali’nin edebi kimliği, özgürlük arayışı ve kişisel hayatına dair birçok önemli kesit, seyirciyle buluştu. Hafız Sengir, Sabahattin Ali’yi ve onun çalkantılı hayatını etkileyici bir şekilde canlandırdı.

Oyunun ardından Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Engin Tüter, Hafız Sengir’e çiçek takdiminde bulundu.