Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın bu sabah saatlerinde Dnipro kentine kıtalararası balistik füze ve seyir füzeleri ile saldırı düzenlediğini bildirirken, saldırılarda 2 kişi yaralandı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar sıklaşırken, iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rus güçlerinin bu sabah saatlerinde Dnipro kentine çeşitli tüplerde füzelerle saldırdığını bildirdi. Açıklamada, Rusya’nın güneyindeki Astrahan kentinden bir kıtalararası füzesi, Tambov bölgesinden Kh-47M2 Kinzhal (hançer) füzesi ve Volgograd bölgesinden de 7 adet uzun menzilli Kh-101 seyir füzesinin ateşlendiği aktarıldı. Saldırının Dnipro’daki işletmeleri ve kritik altyapıyı hedef aldığı belirtildi. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri uçaksavar füze birimlerinin Kh-101 seyir füzelerinden 6’sını imha ettiği ifade edilen açıklamada, "Diğer füzeler önemli bir sonuç doğurmadan imha edilmiştir. Şu an için ölü ya da yaralı olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır" denildi.

Macaristan’dan sınır önlemi

Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky Başbakan Viktor Orban’ın Ukrayna’daki gelişmeleri görüşmek üzere topladığı Savunma Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Askeri bir çözüm yerine diplomasi yoluyla en kısa zamanda barış olacağına hala inanıyoruz. Ancak tüm olasılıklara hazırlıklı olmak için yeni satın alınan hava savunma sistemleri ile bunların üzerine inşa edilen kabiliyetlerin kuzeydoğuya yerleştirilmesi talimatını verdim" dedi. Szalay-Bobrovniczky, Ukrayna-Rusya savaşının tırmanması tehdidinin her zamankinden daha büyük olduğunu da vurguladı.