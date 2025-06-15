Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Atbağı köyünde üç katlı bir evin birinci katındaki balkonunun çökmesi sonucu meydana gelen olayda ölü sayısı 4’e yükseldi.

Atbağı köyünde üç katlı evin birinci katındaki balkona ek yapılan kısmın çökmesi sonucu 9 kişi enkaz altında kalmıştı. Enkaz altında kalanlar, çevredekiler, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmıştı. Ağır yaralılardan Raman Yel’in (19) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e yükseldi. Fırat Tarhan (26), Faris Yel (12) ve Mücahit Toy’un (17) olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ahmet Veysel Yel (11), Veysel Karani Yel (15), Abdülkadir Yel (50), İbrahim Halil Yel (24) ve ismi öğrenilmeyen bir kişi tedavileri devam ediyor.