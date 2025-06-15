Edirne’de kardeşinin evinin yandığını görünce gözyaşlarına boğulan yaşlı kadını, itfaiye ekipleri sarılarak teselli etti.

Edirne’nin Abdurrahman Mahallesi’nde bir dairede yangın çıktı. Daireden dumanlar yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kardeşinin evinin yandığını gören Melek Balkan gözyaşlarına hakim olamadı. Zaman zaman fenalaşan kadına itfaiye ekipleri şefkat eli uzattı. Bir yandan yangını söndüren ekipler bir diğer yandan da kadına sarılarak teselli edip moral verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.