Rusya’dan yolcu taşıyan dev Astoria Grande gemisi, geldiği Amasra Limanı’nda filikaları indirip, testlerden geçirilirken, geminin gövdesinde genel bakım gerçekleştirildi.

Rusya’nın Soçi kentinden kalkan ve Türkiye’nin Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerine turist taşıyan Astoria Grande kruvaziyer gemisi, bugün sabah 868 yolcu, 441 mürettebat olmak üzere bin 309 turist ile Amasra Limanı’na yanaştı. Toplamda 86. kez Amasra’ya yanaşan 193 metre uzunluk ve 30 metre genişliğe sahip 11 katlı dev gemiye bakım yapıldı.

Zorlu kış şartları öncesinde, Türk makamlarından alınan izinle gemideki filikalar indirilerek, test ve kontrolleri yapıldı. Geminin gövdesinde periyodik bakım, onarım ve temizlik işlemleri de yapıldı.

Geminin yolcu kamaralarının pencereleri de bakım ve onarımdan geçirildi

Bu yıl 27. seferini gerçekleştiren gemi ile 25 bin 615 yolcu, 11 bin 939 mürettebat olmak üzere 37 bin 554 kişi, 37 ayda gerçekleşen toplam 86 seferde ise 72 bin 887 yolcu, 37 bin 420 personel olmak üzere 110 bin 307 kişi Amasra’ya geldi.