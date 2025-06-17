Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1’i ABD vatandaşı olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.

Rusya, Şubat 2022’den bu yana Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, gece saatlerinde bir kez daha Ukrayna’nın başkenti Kiev’i vurdu. Ukrayna Devlet Acil Servisinden yapılan açıklamada, 14 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin de yaralandığı belirtildi. Çok sayıda binanın yıkıldığı, sivil altyapının hasar gördüğü ve farlı noktalarda yangın çıktığı kaydedildi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, başkentte ölenler arasında 62 yaşındaki bir ABD vatandaşının da bulunduğunu söyledi. Yetkililer, gece boyu devam eden saldırı dalgalarında başkentte 27 noktanın vurulduğunu, apartmanlarda, eğitim kurumlarında ve kritik altyapı tesislerinde hasar meydana geldiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Ukrayna geneline 440’tan fazla insansız hava aracı ve 32 füze ateşlediğin belirtti. Kiev’deki yıkımı, "en korkunç" yıkımlardan biri olarak nitelendiren Zelenskiy, "Bu tür saldırılar tam bir terörizmdir. Tüm dünya, ABD ve Avrupa medeni bir toplumun teröristlere tepki verdiği gibi tepki göstermelidir. Putin bunu sadece savaşı sürdürme imkanına sahip olduğu için yapıyor. Savaşın devam etmesini istiyor. Gücü elinde bulunduranların bunu görmezden gelmesi kötü bir durum. Uygun bir karşılık verilebilmesi için mümkün olan her düzeyde tüm ortaklarımızla temas halindeyiz. Acı çekmesi gerekenler teröristlerdir, normal, barışçıl insanlar değil" ifadelerini kullandı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko da saldırılar sonucu Kiev’de 14 kişinin, Ukrayna’nın güneyindeki Odessa’da ise 1 kişinin yaşamını yitirdiği aktardı.