Rus Kültürü Eğitim ve Bilim Derneği yönetici ve üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Heyete kentin kozmopolit yapısından bahseden Seçer, "Mersin’de farklı ülke vatandaşları ve farklı statüde yaklaşık 300 bin kayıtlı yabancı insan yaşıyor. Burada şahsıma düşen Mersin’deki her insanın güvenli ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamak ve herkese eşit hizmet vermek" dedi.

Rus Kültürü Eğitim ve Bilim Derneği yönetimi, 12 öğrenci ve 12 veliden oluşan heyetle, Başkan Seçer’i ziyaret etti. Ziyarette Başkan Seçer’e dernek tarafından Rus kültürüne ait lezzetler ikram edilirken, bir öğrenci de kendi çizdiği tabloyu hediye etti. Ziyarette Mersin’in kozmopolit yapısıyla ilgili konuşan Seçer, kentin sadece Türkiye‘nin muhtelif şehirlerinden insanların değil, farklı uluslardan insanların da bir arada yaşadığı bir şehir olduğunu söyledi. Seçer "Bu kadar farklı kültürün bir arada yaşadığı yerlerde kargaşa var gibi görünür ancak Mersin’de bir uyum var. İnsanlar burada mutlu, huzurlu ve çok güvenli bir şekilde yaşıyorlar" diye konuştu. Belediye Başkanı olarak her vatandaşın eşit şekilde yaşaması için çaba gösterdiğini vurgulayan Seçer, "Şu anda Mersin’de farklı ülke vatandaşları ve farklı statüde yaklaşık 300 bin kayıtlı yabancı insan yaşıyor. Burada şahsıma düşen, Mersin’de ki her insanın güvenli ve huzur içerisinde yaşamasını sağlamak ve herkese eşit hizmet vermek" dedi.

"Her konuda iş birliği yapmaya hazırız"

Rus Kültürü Eğitim ve Bilim Derneği’nin önemli bir oluşum olduğunu ifade eden Seçer, "Nüfusunuzu bir arada tutmak, onlara eğitimler vermek, hem kültürel hem sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını ve kendilerini iyi hissetmesini sağlamak için önemli bir oluşum" diye konuştu.

Dernekle her konuda iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getiren Seçer, aktif olarak etkinlik düzenleyen bir belediye olduklarını belirterek, "Bizim de çok sayıda festivallerimiz, kültürel, sanatsal ve spor aktivitelerimiz var. Hafta sonu 6. Uluslararası Mersin Maratonu var. Bunları duyuralım ve herkes katılım sağlasın. Bu ve bunun gibi etkinlik ve festivallerde sizleri de görmek isteriz" dedi.

"Hayalimiz, imece usulü bir Rus-Türk evi kurmak"

Rus Kültürü Eğitim ve Bilim Derneği Başkanı Aleksandra Çelik de derneklerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları aktararak, "Derneğimizde şu an dans, ses, jimnastik ve tiyatro çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Etkinliklerimizde devlet kurumlarıyla da iş birliği yapmaya özen gösteriyoruz. Kadına karşı şiddet konusunda da hassas davranıyoruz. Kadınlara, spor kulübünde ücretsiz olarak öz savunmayı öğretiyoruz. Belediyenizin de bu konuda güzel programları var, bunları da takip ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında Türk ve Rus kardeşliğinin önemine dikkat çeken Çelik, "Hayalimiz, imece usulü bir Rus-Türk evi kurmak. Herkes bilmiyor ancak Ruslar ve Türklerin kardeşliği var ve biz bunu hem Ruslara hem Türklere anlatmak istiyoruz" dedi.