Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen TTR Romanya Turizm Fuarı’nda ikili görüşmeler yaparak Kemer tanıtımı yapıyor.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Antalya Turizm Fuarı ile tanıtım atağına başlayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen turizm fuarında birebir görüşmeler yaparak Romanyalı turistleri Kemer’e davet ediyor.

Başkan Topaloğlu, fuar alanında Romanya’nın en eski tur operatörlerinin sahipleri Hamit Gazez, Alexandru Marginean, ve Cristian Pandel ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kemer’in ulusal ve uluslararası platformlarda hak ettiği yere gelmesi için tanıtım çalışmalarını hızla sürdüren Başkan Topaloğlu, yaptığı ikili görüşmelerde Kemer hakkında bilgiler vererek, Kemer’de yapılan ulusal ve uluslararası organizasyonlar, eğlence sektörü, spor turizmi, doğası, denizi, güneşi, tarihi ve gezilebilecek yerleriyle ilgili sunumlar yapıyor.

Başkan Topaloğlu yaptığı görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada, 2025 turizm sezonu için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turizm acente sahipleri ve yöneticileri ile birebir görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, “Bize destek olan acente temsilcilerine teşekkür ediyorum. Kemer’e olan ilginin her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz. Kemerimizi hak ettiği yere taşımak için durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız görüşmelerde turizm sektöründe yapacağımız önemli projelerden de bahsediyoruz. Fuar alanında Kemerimize olan ilgi çok büyük. 2025 turizm sezonunda Kemer’e çok sayıda Romanyalı misafir geleceğini ümit ediyoruz” dedi.

Kemer Belediyesi’nin Polonya, Hollanda, Almanya, Rusya ve Kazakistan’da düzenlenecek turizm fuarlarına da katılım sağlayacağı belirtildi.