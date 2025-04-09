Erasmus projesi kapsamında Romanya’nın Sibiu şehrindeki coala Gimnazial 21 Sibiu okulundan gelen öğrenciler, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı ziyaret etti.

Erasmus projesi kapsamında Romanya’nın Sibiu şehrinden gelen 11 öğrenci ve 2 öğretmen, Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli’de ağırlanıyor. Türk kültürünü tanımak ve gözlemlemek amacıyla Kartepe’ye gelen ekip, 5 gün boyunca eğitim, kültür ve doğayla iç içe bir programla ağırlandı.

13-14 yaş aralığındaki 7. ve 8. sınıf öğrencileri, ziyaret kapsamında okulda derslere katılarak deneyler yaptı, dijital etkinliklerde yer aldı ve sportif organizasyonlarla eğlenceli vakit geçirdi. Ormanya ve Kartepe Teleferik’i ziyaret eden öğrenciler Kartepe’nin doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Romanyalı misafirler, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ı da makamında ziyaret etti. Gençlerle yakından ilgilenen Başkan Kocaman, uluslararası öğrenci hareketliliğinin önemine değinerek, "Gençler arasında kurulan bu uluslararası köprüleri çok önemsiyoruz. Farklı kültürlerin bir araya gelerek birlikte öğrenmesi, paylaşması hem çocuklarımızın dünyaya bakışını genişletiyor hem de kalıcı dostlukların temelini atıyor. Romanya’dan gelen misafirlerimizi Kartepe’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.