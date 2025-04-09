Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil alt geçitte takla attı. Alt geçidi ulaşıma kapatan kaza sebebi ile bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönünde ilerlemekte olan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, alt geçit içerisinde takla atarak ters döndü. Kaza sebebi ile şehir merkezindeki alt geçit ulaşıma kapandı. Bir süre trafik yoğunluğunun oluştuğu bölgede polis ekiplerince araçlar, alternatif güzergahlara yönlendirildi. Takla atan otomobilin yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.