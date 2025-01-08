Rize’de uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 PTT görevlisi, bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi’ndeki PTT Başmüdürlüğü binasında dün 17.03 sularında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.K. isimli saldırgan, babasına ait kart kargosunu almak için binaya giriş yaptı. Görevlilerin kartın kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının gelmesinin gerektiğini söylemesi üzerine H.K., görevlilerle tartışmaya başladı. Ardından şahıs, belinden çıkardığı silahla PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt’a ateş etti. Ağır yaralanan 2 çalışan kaldırıldıkları Rize Devlet Hastanesi’nde hayatlarını kaybetti. Kaçan H.K. ise kısa sürede polis ekiplerince Fener Mahallesinde saklandığı binada yakalandı.

Olayda hayatını kaybeden 2 PTT görevlisi ise bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. Evli ve 7 yaşında 1 kız çocuğu babası temizlik görevlisi Ömer Beyazıt (44) bugün Derepazarı Belediyesi önünde, evli ve iki kız çocuğu babası PTT Müdür Vekili Selim Okumuş (49) da Hemşin ilçesindeki Merkez Camii’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan taziye ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hayatını kaybeden 2 PTT çalışanının ailelerine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Rize’ye geldi. Bakan Uraloğlu ilk olarak Ömer Beyazıt’ın Derepazarı ilçesindeki yakınlarına taziyede bulundu, başsağlığı diledi. Bakan Uraloğlu, burada saldırı ile ilgili, “Dün akşam Rize’de PTT Şube Müdürlüğümüzde maalesef istemediğimiz elim bir olayla karşılaştık. PTT Şube müdürümüz ve orada çalışan bir arkadaşımız sudan bir sebeple maalesef katledildi. Biz bunu esefle, şiddetle kınıyoruz. Rabbim bu arkadaşlarımıza rahmet etsin. Ailelerimize, Rizemize. PTT teşkilatımıza başsağlığı, sabır diliyorum. Bu konunun biz mutlaka en üst seviyede takipçisi olacağız. Katil dün akşam emniyet güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Kendisine en ağır cezanın verilmesi noktasında biz de takipçisi olacağız. Rabbim bu tür olayların tekrar etmemesini bize nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, daha sonra PTT Müdür Vekili Selim Okumuş’un Hemşin ilçesindeki cenaze namazına katılmak üzere Derepazarı ilçesinden ayrıldı.