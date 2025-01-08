Rize’de dün uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 PTT görevlisi bugün Hemşin ve Derepazarı ilçelerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Rize PTT Başmüdürlüğü binasına dün 17.03 sularında gelen H.K. isimli saldırgan, babasına ait kart kargosunu görevlilerin kendisine teslim edilemeyeceğini ve babasının gelmesinin gerektiğini söylemesi üzerine tartışarak belinden çıkardığı silahla ateş ederek PTT Müdür Vekili Selim Okumuş (49) ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt’ın (45) ölümüne neden oldu.

Olayda hayatını kaybeden evli ve 7 yaşında 1 kız çocuğu babası olan Ömer Beyazıt için bugün Derepazarı Belediyesi önünde, evli ve iki kız çocuğu babası PTT Müdür Vekili Selim Okumuş (49) için de Hemşin ilçesindeki Merkez Camii’nde ikindi namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ömer Beyazıt’ın ailesine taziye sonrasında gittiği Hemşin ilçesinde PTT Müdür Vekili Selim Okumuş’un cenaze namazına katıldı. İl Müftüsü Naci Çakmakçı’nın kıldırdığı cenaze namazına Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar ile ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Ömer Beyazıt Derepazarı ilçesinde, Selim Okumuş ise Hemşin ilçesindeki cenaze namazlarının ardından ilçelerindeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.