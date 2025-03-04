Rize’de aşırı kilolarından kurtulmak isteyen vatandaşlar için birinci basamak sağlık tesislerinde diyetisyen kontrolünde beslenme danışmanlığı hizmeti verilmeye başlandı.

Rize’de Sağlıklı Hayat Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerine başvuran birçok kişi, beslenme danışmanlığı hizmetini veren diyetisyenlerin rehberliğinde sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak ideal kilolarına ulaşıyor. Ardeşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Diyetisyen Ayşegül Aydın Seyhan kişinin kilo verme sürecinde aynı zamanda kan değerlerini de takip ettiklerine vurgu yaparak "Beslenme danışmalığı için başvuran kişilerin öncelikle boyunu, ağırlığını, bel çevresini ölçüp kan tahlili sonuçlarına göre beslenme listelerini oluşturuyoruz. Kişi fazla kilolarını verene kadar ya da kan tahlili sonucundaki bozuklukları düzelene kadar takip altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardeşen İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde danışma hizmeti alan Gülseven Başkarahan isimli danışan ilk başlarda zorlandığı programın şimdi yaşam tarzı olduğunu dile getirerek "94 kilo ile başlamıştım şu anda 79 kiloyum. Diyetisyenimiz Ayşegül Hanım olmasaydı ben bu kiloları veremezdim. Aile hekimimizin önerisiyle buraya geldim. Kendim daha önce çok uğraşmıştım 3-4 kilo verip tekrar alıyordum ama şu an 15 kilo verdim. İlk zamanlarda zorlanmıştım ama şimdi yaşam biçimim oldu. Çok memnumum güzel kilo verdim" dedi.

Bir başka danışan Leyla İslamoğlu ise, "Ayşegül hanıma 5-6 ay önce gelmiştim. 82 kiloydum ve fazla kilolarımdan rahatsız olduğum için bana burayı önerdiler. İlk başlarda birazcık zorlandım ama Ayşegül Hanım bana çok yardımcı oldu. Şu an 72 kiloyum hedefim 65 kilo olmak" diye konuştu.

Rize İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Gökhan Demiral ise yaptığı açıklamada "Öncelikli amacımız topluma sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak, sağlıklı bireylerin de sağlıklarını devam ettirmelerini sağlamak. Fazla kilosu olan kişiler ya da beslenmeye bağlı hipertansiyon, kolesterol, diyabet gibi hastalıklara sahip olan kişiler gönül rahatlığıyla sağlık tesislerimizde hizmet sunmakta olan diyetisyenlerimize başvurabilirler. Özellikle Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi ve ilçelerde ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ya da toplum sağlığı merkezlerinde bulunan diyetisyenlerimiz beslenme danışmalığı hizmeti vermektedirler. Şikâyeti olan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla başvurabilirler" şeklinde konuştu.