Rize’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ardeşen ilçesinde kaçak olarak silah imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda silah atölyesinde 5 adet tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 172 adet 7.92 mm uzun namlulu tüfek fişeği, 130 adet 9 mm tabanca fişeği, 33 adet 6.35 mm tabanca fişeği, 3 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 4 adet tabanca namlusu, 1 adet tabanca üst kapağı, 1 adet namlu açma aparatı, 2 çift kabze kapağı, 4 adet tabanca gövdesi, 51 adet yan mamul malzemesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.