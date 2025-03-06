Rize’de çekici ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçların sürücüleri yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine giden V.B. kontrolündeki 08 K 5262 plakalı çekici, yine aynı yöne seyir eden E.T. kontrolündeki 53 FG 866 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazanın ardından çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. İhbar üzerine kaza yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından 2 araç sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.